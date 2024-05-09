Meteoroloji Müdürlüğünden önemli uyarı Malatya Elazığ Bingöl Tunceli ve Adıyaman dikkat

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya ve bölge için uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün saat 18.00’dan başlayıp, 12 Mayıs Perşembe gününe kadar sürecek olan toz taşınımına dikkat edilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Malatya ve bölge illere yapılan uyarıda tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü Malatya Elazığ Bingöl Tunceli ve Adıyaman illeri için toz taşınımı uyarısında bulundu. Dikkat edilmesi ve tedbir alınması gerektiğini bildirdi.

“TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Hava olayına karşı bölgeyi uyaran Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü “Toz Taşınımına Dikkat” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Beklenen hadise: Toz Taşınımı,

Beklendiği yer: Bölge geneli (Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman)

Başlama-Bitiş zamanı: 9 Mayıs 2024 18.00- 12 Mayıs 2024 09.00,

Oluşması muhtemel riskler: Başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Alınabilir Önlemler: Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

TOŞ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin rüzgâr, hava akımları veya insan faaliyetleri gibi etkenlerle taşınarak farklı yerlere yayılması sürecidir. Bu toz partikülleri genellikle kara, deniz, çöl gibi doğal kaynaklardan veya endüstriyel faaliyetler, tarım işleri, inşaat çalışmaları gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanabilir.