- Asayiş

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Elemendik mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye kurulması planlanan konteyner kent için çok sayıda termosifon getirildi. Konteyner kent kurulum aşamasında olduğu için beklemeye alınan termosifonların bir bölümünün yerinde olmadığını fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı mask
Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı
Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Elemendik mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye kurulması planlanan konteyner kent için çok sayıda termosifon getirildi.

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

Konteyner kent kurulum aşamasında olduğu için beklemeye alınan termosifonların bir bölümünün yerinde olmadığını fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 39 adet termosifonun çalındığını belirlerken, olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen S.Y. ile M.Y.T. gözaltına alındı.

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda bulunan çalıntı termosifonlara el konuldu. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 May 2024 - 16:15 Malatya- Asayiş

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