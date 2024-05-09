Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Elemendik mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye kurulması planlanan konteyner kent için çok sayıda termosifon getirildi.
Konteyner kent kurulum aşamasında olduğu için beklemeye alınan termosifonların bir bölümünün yerinde olmadığını fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 39 adet termosifonun çalındığını belirlerken, olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen S.Y. ile M.Y.T. gözaltına alındı.
Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda bulunan çalıntı termosifonlara el konuldu. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.