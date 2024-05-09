09 May 2024 - 16:15 - Asayiş

Malatya’da AFAD’ın malzemeleri çalındı 2 gözaltı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Elemendik mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye kurulması planlanan konteyner kent için çok sayıda termosifon getirildi. Konteyner kent kurulum aşamasında olduğu için beklemeye alınan termosifonların bir bölümünün yerinde olmadığını fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.