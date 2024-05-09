Yazıcı: Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde, Battalgazi Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Av. Bayram Taşkın, kurum amirleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve muhtarlar katıldı.
Vali Ersin Yazıcı toplantıda yaptığı konuşmada
“Öncelikle sizler halkın birinci elden ilk temsilcisi ve ilk sözcüsü olarak bizlere aktardığınız hususlarda vatandaşımızın nabzını yansıtıyorsunuz. Gerek kurum amirleri gerekse bizler bu sayede vatandaşlarımızın problemlerine ve sıkıntılarına vakıf olabiliyoruz”
dedi.
“BİZLERİ SİZLER HABERDAR ETMELİSİNİZ”
Malatya Valisi Ersin Yazıcı konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli muhtarlarımız bu toplantıları, vatandaşımızın gündemini teşkil eden özellikle 6 Şubat depremleri sonrası mahallelerde oluşan altyapı, elektrik-su problemleri, rezerv alanları, güvenlik-asayiş eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlardaki sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için gerek ilgili kurum amirleri gerekse bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mahallelerinizde, fakru zaruret içinde devletin şefkat ve merhametine ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Bunlardan bizleri sizler haberdar etmelisiniz. Yaşlı ve zor durumda olan vatandaşlarımızı ziyaret etmeli ve sıkıntılarını dinlemelisiniz. İnancımız ve töremiz gereği devletimiz, geçmişte olduğu gibi her daim zorda olana yardım elini uzatmıştır.”
Çeşitli değerlendirme ve istişarelerin yapıldığı toplantı, muhtarların talep ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.