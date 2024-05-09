Sami Er’den Engelliler Haftası mesajı

Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“Malatya Büyükşehir Belediyemizin ve Şehrimizin hem erişilebilir hem de ulaşılabilir olması noktasında 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir engelsiz bir şehir olarak inşa edilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz”
dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında engelli bireylerin fırsat verildiğinde elde ettikleri başarıların takdire şayan olduğunu belirtti.
“TOPLUMU YAKINDAN İLGİLENDİREN BİR KONUDUR”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mesajının devamında şunları kaydetti:
“Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına hayatlarını idame etmelerini sağlamak, üretken insan durumuna getirerek yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek ve mevcut şartlar içerisinde en iyi ortamları hazırlamak yerel yönetim olarak da bizim önceliklerimiz arasındadır.
Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını, eğitimden spora, sanattan siyasete kadar her alanda daha fazla yer almalarını desteklemek amacıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Koordinasyon Merkezlerimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik birbirinden farklı birçok branşta kurslar verilmektedir.
Malatya Büyükşehir Belediyemizin ve Şehrimizin hem erişilebilir hem de ulaşılabilir olması noktasında 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir engelsiz bir şehir olarak inşa edilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle Engelliler Haftası’nın engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.