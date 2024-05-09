09 May 2024 - 16:01 - Gündem

Sami Er’den Engelliler Haftası mesajı

Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya Büyükşehir Belediyemizin ve Şehrimizin hem erişilebilir hem de ulaşılabilir olması noktasında 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir engelsiz bir şehir olarak inşa edilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz” dedi.