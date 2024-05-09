Yardımlar köy okuluna dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda bulunan gıda ve temizlik malzemelerini paketleyerek kırsal bölgelerde bulunan köy okullarındaki öğrencilere dağıttı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Hizmet kapsamında gelen yardım ve ihtiyaç taleplerine cevap veren Malatya Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı noktalarında doğrudan vatandaşlara ulaşım sağlıyor.

KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİNE DAĞITILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi yardımlar kapsamında Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda bulunan temel gıda ve temizlik malzemesi paketlerini, kırsal kesimlerde bulunan köy okulu öğrencilerine dağıttı. Aldıkları paketlerle heyecanlarını gizleyemeyen minik öğrenciler, kendilerine teslim edilen paketler için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

REFAH ARTTIRICI HİZMETLERE DEVAM EDECEK

Özellikle dar gelirli vatandaşlarla temas halinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlara göre durum tespit çalışması yapmayı da elden bırakmıyor. İhtiyaçların giderilmesini öncelik ilkesine dönüştüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve kırsal alanlarda refah arttırıcı hizmetlere devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: BÜLTEN