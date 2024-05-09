Sea of Thieves 40 milyon oyuncuyu geçti

Fantastik korsan video oyunu Sea of Thieves 2018’deki çıkışının ardından 40 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştı. Dünya çapında büyük ilgi gören video oyununun yakın bir tarihte PlayStation 5 konsollarına da geldiği biliniyor. Artık konsol üzerinden de oynanan korsan temalı video oyunu dünya çapında 40 milyon oyuncuyu geçti.

Video oyunları arasında büyük ilgi gören Sea Of Thives oyunculara hitap etmeye devam ediyor. Büyük bir oyuncu kitlesine hitap eden video oyunu popülerliğini gün geçtikçe artırdı. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 platformuna da gelen oyun; oyuncu sayısını artırmaya, yeni etkinlikler sunmaya devam edecek.

GENİŞ DENİZLERDE GEÇEN BİR KORSAN OYUNU

Sea of Thives farklı etkinlikler ve güncellemelerle oyuncu sayısını ciddi düzeyde artırırken Sony PlayStation 5 platformu için de çıkış yapan video oyunu dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Rare tarafından geliştirilen korsan oyununun baş yapımcısı Joe Neate ise açık bir mektup yayımlayarak mutluluğunu dile getirdi.

SEA OF THİVES NEDİR?

Sea of Thieves, Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından Microsoft Windows ve Xbox One için yayınlanan korsan temalı bir aksiyon-macera video oyunudur. Son olarak Sony PlayStation 5 konsoluna giriş yapan oyunun dünya çapında birçok hayran kitlesi bulunuyor. 2018 yılında oyun piyasasına giren ve açık denizlerde geçen video oyunu güncellenmeye ve farklı etkinliklerle desteklenerek ilgi uyandırıyor.