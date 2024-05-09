Adana'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden anne olayında şok detaylar

Adana'da geçtiğimiz 4 Mayıs günü yaşanan maganda kurşunuyla hayatını kaybeden anne olayında, şok edici bir gelişme yaşandı. Edinilen son bilgilere göre, saldırının lastikçiye değil, yan dükkana yapıldığı öğrenildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde meydana gelmişti. Saldırı sonucunda yoldan geçen Hayriye Derin adlı kadın hayatını kaybetmişti. İlk başta olayın caddedeki bir lastikçiye yapıldığı düşünülmüştü. Ancak son bilgilere göre, saldırının lastikçiyle bir alakası olmadığı ve yan dükkana yapıldığı ortaya çıktı.

Savcılığın soruşturması devam ederken, şüpheliler henüz yakalanamadı. Olayın aydınlatılması için emniyet birimleri ve savcılık titiz bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı