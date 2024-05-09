A101’e bugün oyuncu bilgisayarı ve masası geliyor

9 Mayıs 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın 9 Mayıs 2024’te A101 marketlerde neler satışa sunulacak.

9 Mayıs 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:

“Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 11 bin 999 TL,

Philips 50" UHD Smart Led TV 16 bin 999 TL,

JVC 43" Full HD Android Led TV 9 bin 999 TL,

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led TV 4 bin 799 TL,

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5 bin 499 TL,

Mipa M33 Cep Telefonu 4 bin 799 TL,

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5 bin 999 TL,

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5 bin 999 TL,

Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4 bin 999 TL,

SEG Çamaşır Makinesi 9 bin 999 TL,

SEG No- Frost Buzdolabı 19 bin 999 TL,

Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5 bin 999 TL,

Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL,

Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL,

Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL,

Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL,

HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL,

Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL,

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3 bin 299 TL,

Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL,

Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2 bin 799 TL,

Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3 bin 299 TL,

Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1 bin 999 TL,

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL,

Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL,

Nehir Servis Gereçleri 129 TL,

Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL,

Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL,

LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL,

Bella Döküm Basık Tencere 599 TL,

Bella Döküm Derin Tencere 599 TL,

Bella Döküm Tava 379 TL,

Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL,



Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL,

Paşabahçe Altın Fileli Bardak Seti 8 Parça 249 TL,

Borcam Kare Tepsi 4100 cc 169 TL,

Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL,

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL,

Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL,

Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar 19 bin 999 TL,

Thull Apex Gaming Monitör 4 bin 999 TL,

Oyuncu Masası 1.599 TL,

Asos Oyuncu Koltuğu 2 bin 699 TL,

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL,

Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL,

5 Bölmeli Kitaplık 899 TL,

Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 299 TL,

Casati Tavan Boyası 10 Kg 219 TL,

Dalgıç Su Pompası 949 TL,

Sky Katlanır Sandalye 449 TL,

Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL,

Aprilla Silikon Tabancası 129 TL,

Rattan Desenli Elit Tabure 139 TL,

Golf Koltuk 249 TL,

Sky Katlanır Sehpa 479 TL,

Casio Bayan Kol Saati Çeşitleri 899 TL,

PP Makyaj Çantası 329 TL,

PP Kabin Boy Valiz 569 TL,

Orta Boy PP Valiz 669 TL,

Büyük Boy PP Valiz 769 TL,

English Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL,

English Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 499 TL,

Natural Fırfırlı Yatak Örtüsü Seti 749 TL,

Yatak Odası Yolluk Seti 799 TL”