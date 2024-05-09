Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli bir araç tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs ile bu kişileri kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı.
Gözaltına alınan ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kamuoyuna konuyla ilgili yeni gelişmeler bildirilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.