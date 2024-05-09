Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli bir araç tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs ile bu kişileri kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kamuoyuna konuyla ilgili yeni gelişmeler bildirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı