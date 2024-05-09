27 yıl hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan toplamda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tehdit ve resmi belge düzenlemesinde yalan beyanda bulunma suçlarından aranan M.S. adlı şahsın yakalanması için Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şahsın Elazığ'da olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla M.S., Elazığ'da bulunduğu adreste gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Şahsın yakalanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kamuoyuna konuyla ilgili gelişmeler aktarılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.