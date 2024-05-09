Fenerbahçe-Kayserispor maçında düdük Direnç Tonusluoğlu'nda

Süper Lig'in heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Bu haftanın en dikkat çekici maçlarından biri ise Fenerbahçe ile Kayserispor arasında gerçekleşecek. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Maçın hakemi olarak ise İzmir Bölgesi'nden Direnç Tonusluoğlu görevlendirildi. Tonusluoğlu, bu kritik mücadelede düdük çalacak ve maçın hakemliğini üstlenecek. Yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

Her iki takımın da ligdeki yerini sağlamlaştırmak için büyük bir mücadele vereceği bekleniyor. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu zorlu mücadele, futbol severlere büyük bir heyecan yaşatacak.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan bu müsabakayı heyecanla bekliyoruz. Futbol tutkunları, bu kritik mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında olmalılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı