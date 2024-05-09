Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi.
Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özcan, Malatya kayısısının artık değerine yakışır bir alanda ticaretinin yapılacağını kaydetti.
Özcan,
"Malatya kayısısını fiziki şartları kötü olan bir alandan yeni temiz bir alana taşıdık. Burada kayısı ticaretinin yapılabileceği iyi şartlar oluşturduk. Sarıcıoğlu'ndaki alanda kayısı ticaretini sonlandırdık, Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"
dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: BUSABAH gazetesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.