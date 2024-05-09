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Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"

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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi.

Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır" mask
Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"
Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi "Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi.

Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özcan, Malatya kayısısının artık değerine yakışır bir alanda ticaretinin yapılacağını kaydetti.

Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi

Özcan,

"Malatya kayısısını fiziki şartları kötü olan bir alandan yeni temiz bir alana taşıdık. Burada kayısı ticaretinin yapılabileceği iyi şartlar oluşturduk. Sarıcıoğlu'ndaki alanda kayısı ticaretini sonlandırdık, Malatya kayısısının yeni ticaret alanı artık burasıdır"

dedi.

Basın mensupları Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni gezdi

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: BUSABAH gazetesi
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09 May 2024 - 12:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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