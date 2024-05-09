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Malatya’da operasyon daha

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Malatya’da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 6 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da operasyon daha mask
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Malatya’da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 6 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da operasyon daha

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

T.A.’nın işyerine düzenlenen operasyonda 6 Adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 27 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıya 5607 SKM’den işlem yapıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 May 2024 - 11:52 Malatya- Asayiş

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