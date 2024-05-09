Malatya’da operasyon daha

Malatya’da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 6 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.
T.A.’nın işyerine düzenlenen operasyonda 6 Adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 27 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıya 5607 SKM’den işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.