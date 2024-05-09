Güneş lekesine iyi gelen bu yöntemleri bilmelisiniz

Güneş lekesi çeşitleri birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sebeplerin başında vücuda zarar veren güneş ışınları gelir. Aynı zamanda güneş ışınları sadece leke oluşturmaz. Daha önce oluşan lekelerin ve çillerin ortaya çıkmasını sağlar. Cilde zarar veren lekelerden uzaklaşmak isteyenler doğal yolla bu sorunu çözebilir. “Güneş ve çil lekesine iyi gelen sabunlar hangileri? Sabun dışında lekelere iyi gelen bitkisel ürünler neler? Leke sabunları günde kaç defa uygulanmalı? Kantaron yağı lekelere iyi gelir mi? Lekelere karşı en etkili sabun hangisi?” sorularını merak edenler için sabuncu esnaflar BUSABAH Medya’ya konuştu.

“HEPSİNDEN İYİ ZERDEÇAL SABUN”

Güneş ve çil lekesine iyi gelen sabunlardan bahseden esnaf Ramazan Yıldırım,

“ Malatya'daki en büyük sabuncuydum. Deprem sonrası bizi Ankara Esnaf Çarşısı'na verdiler. Yaz geldi sıcaklar başladı. İnsanlarda güneş lekesi, çil lekesi artmaya başladı. Bir de sıcaklar başlayınca egzama arttı. Cilt lekesine ve güneş lekesine iyi gelen zerdeçal, E vitaminli kolajen sabunlar. Ancak ciltte leke bırakmayan hepsinden iyi zerdeçal sabun. Diğer ürünler kükürtlü sabun, ardıç katranı sabun Çeşitli katkılı sabunlar var. Yazın insanlarda ter kokusu olur. Ter kokusuna yüzde 100 tuz sabunu iyi gelir. İnsanlar mevsime göre çeşitli sabun alır. Bundan sonra sıcak başladığı için çil lekesi ve güneş lekesi için sabun alamaya gelirler. Birde yazın terleme olayı olduğu için ter kokusunu önleyecek sabun için gelirler”

şeklinde konuştu.

“SABUNLARIN FİYATI 40-50 TL ARASI”

Esnaf Yıldırım, sabunu düzenli olarak nasıl kullanmaları gerektiğini söyleyerek,

“Sabunların fiyatı 40-50 TL arası satılmakta. Şu anda sabuna talep var ama eskiden dükkanımızı bilenler şimdi dükkanımızı bilmez. Güneş ve çil lekesi olan insanlar zerdeçal, kükürt ve ardıç katranı sabunu günlük kullanabilirler. Bu sabunu banyo yaparken kullanmak isteyenler en erken 2 günde bir kullanmalı. Güneş lekesi olanlar sabahları yüzünü yıkasın lekenin gitmesine yeterli olur”

dedi.

“YİYECEKLER YÜZDEKİ PİGMENTLERİ CANLANDIRIR”

Ciltte oluşan bazı durumların tükettiğimiz yiyeceklerden kaynaklı olduğunu söyleyen esnaf Erdal Yıldırım,

“Leke, sedef ve egzamalar tükettiğimiz yiyecekler çok önemli. Bu durumlar için ekstra sabunlarımız ve kremlerimiz var. Ama müşteriler tarafından en çok tercih edilen sabun. En çok kullanılan Ardıç, aynısefa, bıttım ve kükürt sabunlar. Günde 2 sefer olacak şekilde sabah-akşam yüzünü yıkaması gerekir. Bu şekilde düzenli yıkadıklarında faydasını görürler. Ancak ciltte oluşan durumları önlemek için yiyeceklere dikkat etmek lazım. Baharat, domates, kızartma türleri ve acı biber gibi yiyecekler kaşıntıya yol açtığı için ister istemez deride bütün pigmentleri canlandırır”

ifadelerini kullandı.

“BİTKİSEL GÜNEŞ KREMİNİ TAVSİYE EDİYORUZ”

Esnaf Yıldırım, lekelere karşı sabundan çok güneş kremini kullanmaları gerektiğini şu şekilde anlattı:

“Güneş lekesi için Q10 enzimler vardır. Hem yaşama karşı hem de güneş için ekstradan hücreleri yenilemek için kullanılır. İnsanlar için genellikle bitkisel güneş kremini tavsiye ederiz. Çünkü güneş kremleri güneşe yansıdığı için direk cilde yapmadıkları için güneş kremi üzerinde fazla tavsiye etmeyiz. Güneş kremini lekeler için koruyucu olarak kullanmaları lazım.”

“KANTARON YAĞI YÜZ LEKESİNDE ETKİLİ”

Son olarak sabun dışında kantaron yağının da lekelere iyi geldiğini vurgulayan esnaf Abdullah Yakar,

“Yaz ayıyla birlikte güneş lekeleri ve farklı tür lekeler için etkili sabun türlerinden eşek sütü sabunu, keçi sütü sabunu, kantaron sabun olabilir. Onun dışında kantaron kremi ve kantaron yağı olabilir. Ancak kantaron yağı yüz lekesine karşı en etkili olanıdır. Akşam sabunla yıkadıktan sonra kantaron yağını yüzlerine sürecekler ve sabaha kadar o yağı cilt çekecek. Daha sonra sabah tekrar aynı sabunla yıkayacaklar”

ifadelerine yer verdi.