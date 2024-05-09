Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detayları şu şekilde…
KAŞ
Etkilenen Bölgeler: Andifli Mah. Arısan Cd, Uzun Çarşı Cd, Süleyman Sandıkçı Cd.
Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:00
Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesinti Süresi: 7 saat
KORKUTELİ
Etkilenen Bölgeler: Antalya, Korkuteli
Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:00
Nedeni: Deplase Çalışması
Kesinti Süresi: 7 saat
Elektrik Kesintisi (128)
KUMLUCA
Etkilenen Bölgeler: Mavikent Mah. Okul Sk. no:35/7 Adrasan Mah. Ertaş Cd, Bağlık Hüseyin Kurşunlu CD., Karaöz Mah., Kum Mah. Deniz SK., Yeni Mah. Dıngıl Sk., Ilıca Sk.
Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 02:00
Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 03:00
Nedeni: Manevra Çalışması
Kesinti Süresi: 1 saat
KEPEZ
Etkilenen Bölgeler: Altınkale Mah. 5426 Sk, Balaban Cd, 5387 Sk., 5391 Sk., Yeşilbayır Mah. 5475 Sk., 5735 Sk. Duacı Mah. Aktoprak Mah. 1712 Sk., 1725 Sk., Göçerler Mah. 3412 Sk, 3410 Sk., 3412 Sk., Odabaşı Mah. 9316 Sk., 9400 Sk., Varsak Karşıyaka Mah. 1700 Sk., 1725 Sk.
Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 12:00
Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesinti Süresi: 3 saat
AKSU
Etkilenen Bölgeler: Yeşilkaraman Mah. 75 Sk.Merkez Yeşilkaraman Mah. 16013,Yeşilkaraman Mah. 16015
Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:00
Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesinti Süresi: 7 saat
ALANYA
Etkilenen Bölgeler: Mahmutlar Mah., 228 Sk, 234 Sk, 228 Sk.
Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:30
Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:30
Nedeni: Manevra Çalışması
Kesinti Süresi: 7 saat.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.