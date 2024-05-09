09 May 2024 - 11:34 - Gündem

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detayları şu şekilde…