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11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detayları şu şekilde…

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mask
11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak
11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detayları şu şekilde…

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

KAŞ

Etkilenen Bölgeler: Andifli Mah. Arısan Cd, Uzun Çarşı Cd, Süleyman Sandıkçı Cd.

Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:00

Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesinti Süresi: 7 saat

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

KORKUTELİ

Etkilenen Bölgeler: Antalya, Korkuteli

Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:00

Nedeni: Deplase Çalışması

Kesinti Süresi: 7 saat

Elektrik Kesintisi (128)

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

KUMLUCA

Etkilenen Bölgeler: Mavikent Mah. Okul Sk. no:35/7 Adrasan Mah. Ertaş Cd, Bağlık Hüseyin Kurşunlu CD., Karaöz Mah., Kum Mah. Deniz SK., Yeni Mah. Dıngıl Sk., Ilıca Sk.

Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 02:00

Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 03:00

Nedeni: Manevra Çalışması

Kesinti Süresi: 1 saat

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

KEPEZ

Etkilenen Bölgeler: Altınkale Mah. 5426 Sk, Balaban Cd, 5387 Sk., 5391 Sk., Yeşilbayır Mah. 5475 Sk., 5735 Sk. Duacı Mah. Aktoprak Mah. 1712 Sk., 1725 Sk., Göçerler Mah. 3412 Sk, 3410 Sk., 3412 Sk., Odabaşı Mah. 9316 Sk., 9400 Sk., Varsak Karşıyaka Mah. 1700 Sk., 1725 Sk.

Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 12:00

Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesinti Süresi: 3 saat

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

AKSU

Etkilenen Bölgeler: Yeşilkaraman Mah. 75 Sk.Merkez Yeşilkaraman Mah. 16013,Yeşilkaraman Mah. 16015

Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:00

Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesinti Süresi: 7 saat

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

ALANYA

Etkilenen Bölgeler: Mahmutlar Mah., 228 Sk, 234 Sk, 228 Sk.

Başlangıç Tarihi: 11/05/2024 saat 09:30

Bitiş Tarihi: 11/05/2024 saat 16:30

Nedeni: Manevra Çalışması

Kesinti Süresi: 7 saat.

11 Mayıs 2024 tarihinde Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

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09 May 2024 - 11:34 Antalya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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