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Son Dakika! Malatya’da şok operasyon! Gözaltına alınanlar var

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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar var. Detaylar haberimizde....

Son Dakika! Malatya’da şok operasyon! Gözaltına alınanlar var mask
Son Dakika! Malatya’da şok operasyon! Gözaltına alınanlar var
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Malatya’da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tüfek,1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Son Dakika! Malatya’da şok operasyon! Gözaltına alınanlar var

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan kannabinoid ham maddesi ile 4 adet tüfek,1 adet kılıç, 5 adet tabanca, 1 adet susturucu, ele geçirildi.

Son Dakika! Malatya’da şok operasyon! Gözaltına alınanlar var

Operasyonda A.B. ile E.S. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 May 2024 - 10:53 Malatya- Asayiş

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