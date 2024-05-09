9 Mayıs 2024 Bingöl’de planlanan elektrik kesintileri  

9 Mayıs 2024 tarihinde Bingöl’de planlanan elektrik kesintileri hakkında bilgi verildi. İşte Bingöl ilinin çeşitli ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları:
YAYLADERE İLÇESİ
Batıayaz Köyü Kullan Mezra - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Batıayaz Köyü Merkez Mevkii - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Alınyazı Köyü Köyün Kendisi Mevkii - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
ADAKLI İLÇESİ
Alagöz Köyü - Yatırım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Hasbağlar Köyü - Yatırım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Merkez İlçesi:
Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra - Yatırım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Hoşkar Mahallesi - Çalışma nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.
SOLHAN İLÇESİ
Gençtavus Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında.
Yenidal Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Hazarşah Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Mutluca Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Yiğitharman Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.
Bu kesintiler Fırat Elektrik (FEDAŞ) tarafından duyurulmuş olup, belirtilen saatler arasında ilgili mahallelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.