9 Mayıs 2024 Bingöl’de planlanan elektrik kesintileri  

9 Mayıs 2024 tarihinde Bingöl’de planlanan elektrik kesintileri hakkında bilgi verildi. İşte Bingöl ilinin çeşitli ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları:

YAYLADERE İLÇESİ

Batıayaz Köyü Kullan Mezra - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Batıayaz Köyü Merkez Mevkii - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Alınyazı Köyü Köyün Kendisi Mevkii - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

ADAKLI İLÇESİ

Alagöz Köyü - Yatırım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Hasbağlar Köyü - Yatırım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Merkez İlçesi:

Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra - Yatırım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Hoşkar Mahallesi - Çalışma nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında.

SOLHAN İLÇESİ

Gençtavus Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında.

Yenidal Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Hazarşah Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Mutluca Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Yiğitharman Köyü - İşletme Bakım Çalışması nedeniyle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında.

Bu kesintiler Fırat Elektrik (FEDAŞ) tarafından duyurulmuş olup, belirtilen saatler arasında ilgili mahallelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor.