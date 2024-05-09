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Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Malatya hayvan pazarında son durum ne? Kurban alırken nelere dikkat edilmeli?

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar mask
Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar
Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar
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2024 Kurban Bayramı’na hazırlık sürecinde, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merakla bekliyordu. Bu yılın fiyatlarının geçen yıla göre yükselmesinde, maliyetlerdeki artışlar, hayvan yetiştiriciliğindeki zorluklar ve genel ekonomik faktörler etkili oldu.

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI

Küçükbaş hayvan üretici Hacı Bayram Demez, kurbanlık fiyatları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Küçükbaş hayvanların 8 bin TL ile 14 bin TL arasında değiştiğini, büyükbaş hayvanların 80 bin ile 120 bin lira arasında değiştiğini belirtti. 15-20 güne kurbanlıkların hayvan pazarına geleceğini ve kurbanlık almak isteyenlere fiyat konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

2023 FİYATLARI NASILDI?

Geçen yıl kurbanlık fiyatlarına bakacak olursak büyükbaş kesim fiyatları tosun 150 TL, düve 140 TL, inek 125 TL olarak belirlendi. Küçükbaş kesim fiyatları ise toklu 125 TL, koyun 100 TL, keçi 90 TL ve doğum yapmayan koyun 115 TL oldu.

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken huşular şu şekilde:

Koyun ve keçi 1 yaşını geçmiş olması,

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Sığır ve manda 2 yaşını geçmiş olması,

Deve 5 yaşını geçmiş olması,

Kurbanlıkların düşlerinin olup olmadığı kontrol edilmeli,

Hayvanların tüyleri parlak, düzgün ve yatık olmalı,

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Hayvan 3-4 dakika gözlenmeli ki, geviş getiriyorsa sindirim sisteminin çalıştığı bilinsin,

Gebe veya damızlık olmamalı,

Hayvanın cildinde yara olmamalı,

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Dişlerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.

Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?
 
Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?
 
Malatya hayvan pazarında son durum Kurbanlık fiyatları ne kadar?

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09 May 2024 - 10:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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