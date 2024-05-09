Malatyalı Kaymakam görevine başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Halil İbrahim Okumuş'un yurtdışı stajı nedeniyle görevden ayrılması sonrası Selendi Kaymakamlığı görevine Mustafa İlker Kara atandı. İlçeye gelerek görevine başlayan Kara, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağız, Selendi’de görev yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
1993 Malatya'nın Akçadağ ilçesi doğumlu olan Mustafa İlker Kara, ilk, orta ve liseyi bu ilçede tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdikten sonra İçişleri bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Malatya Valiliği Kaymakam adayı olarak göreve başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.