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Malatyalı Kaymakam görevine başladı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesi doğumlu olan Mustafa İlker Kara, Manisa'nın Selendi ilçesine atanarak, görevine başladı.

Malatyalı Kaymakam görevine başladı mask
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Halil İbrahim Okumuş'un yurtdışı stajı nedeniyle görevden ayrılması sonrası Selendi Kaymakamlığı görevine Mustafa İlker Kara atandı. İlçeye gelerek görevine başlayan Kara, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağız, Selendi’de görev yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Malatyalı Kaymakam görevine başladı

1993 Malatya'nın Akçadağ ilçesi doğumlu olan Mustafa İlker Kara, ilk, orta ve liseyi bu ilçede tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdikten sonra İçişleri bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Malatya Valiliği Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 May 2024 - 10:27 Malatya- Gündem

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