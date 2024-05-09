09 May 2024 - 10:11 - Gündem

Diyarbakır’da 10 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

Diyarbakır’da 10 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ, Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.