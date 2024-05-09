Diyarbakır’da 10 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu bölgesine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ağılköy, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Aygeçti, Şahintepe, Ahmetli, Karacık, Aşağıoba, Akköy, Kavuşak, Güzelköy, Doruk bölgelerine,
Yarın 09.17-20.17 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Şükürlü bölgesine,
Yarın 09.39-20.39 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Altınakar, Kazancı bölgelerine,
Yarın 19.24-20.24 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş bölgelerine,
Yarın 19.29-20.29 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeni bölgesine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Şükürlü bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Gazi bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar, Doğanköy, Coşkun, Sultantepe, Yeniözerli, Sağkulak, Güleçoba, Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı, Kırkpınar, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı, Kırkpınar, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz bölgelerine,
Yarın 00.01-08.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Mulla, Müminağa, Körtük, Çarşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Kırmasırt, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü, Gürdoğan, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Cemal Yılmaz, Karabaş, Ziya Gökalp, Ali Paşa, Abdaldede, Savaş, Süleyman Nazif, Yiğitçavuş, İskenderpaşa, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Cami Nebi, Karaçalı, Cumhuriyet, Ferit Köşk, Yenişehir, Dicle, Lalebey, Ziya Gökalp, Melikahmet, Ali Paşa, Abdaldede, Süleyman Nazif, İskenderpaşa, Kooperatifler, Yenişehir, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Cemal Yılmaz, Karabaş, Ziya Gökalp, Ali Paşa, Abdaldede, Savaş, Süleyman Nazif, Yiğitçavuş, İskenderpaşa, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Cami Nebi, Karaçalı, Cumhuriyet, Ferit Köşk, Yenişehir, Dönümlü, Gürdoğan, Dicle bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.