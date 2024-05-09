Her geçen gün kan kaybediyor

Malatya için önemli bir ürün olan pancar, giderek kan kaybediyor. Geçtiğimiz yıllara göre ekim alanı daralan pancar, üreticisi tarafından yetersiz desteklemeler nedeniyle giderek alternatif ürün gözüyle görülürken, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat pancar üreticilerine verilen desteklerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Murat, “Boztepe Barajı faaliyete geçtikten sonra 100-120-130 bin ton pancar aldığımız yıllar oldu. Fakat o arazilerde zamanla ağaç dikimine geçilince, pancar dikim alanı azaldı. Elimizdeki bu gıdaya sahip çıkmamız lazım” dedi.

Malatya’da havaların yağışlı geçmesi pancar üreticilerinin yüzünü güldürdü. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre Malatya’da pancar ekimi düşse de, Yoncalı Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte ekimin daha da artacağı tahmin ediliyor. Pancar gibi stratejik bir tarım ürününün ekiminin Malatya’da niçin düştüğü merak edilirken, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat BUSABAH Medya’ya konuşarak ekimle ilgili sıkıntıları dile getirdi.

Ekilen pancarların çapalanmaya geldiğini dile getiren Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası olarak geçen yıl Türkiye genelinde ilk pancar işleme sezonunu başlatan fabrika olduklarını söyledi.

“HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK”

Bu yıl pancar yılı olduğunu dile getiren Murat,

“Urfa Bozova, Antep’in Nurdağı, Maraş’ın Türkoğlu ve Pazarcık bize bağlı. Buralarda pancar ekimini 15 Şubat’ta gerçekleştirdik. Bu yıl da mevsimsel olarak tam pancar yılı oldu. Bu yıl yaklaşık 500 bin ton pancar kotamız var. Kotamızın tamamını hemen hemen ektik. Bu yıl işlenen pancarımız yaklaşık 500 bin ton olacak. 1 Eylül gibi pancar işleme sezonunu açmayı planlıyoruz. Çünkü gerçekten mevsimsel olarak pancar için iyi bir dönemdeyiz. Şimdilik pancar yetiştirme açısından herhangi bir olumsuzluk yok. Hedefimiz yaklaşık 500 bin ton pancar işlemek”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA PANCAR EKİMİ BİRAZ DAHA AZ”

Malatya’da elde etmeyi planladıkları pancar rekoltesini açıklayan Murat,

“Yazıhan’da 90 bin ton, Darende, Doğanşehir ilçelerimizde 30 bin ton pancar ekimi yaptık. Yani yaklaşık Malatya’da 120-130 bin ton pancar üretimi yapacağız. Bu yıl Malatya’da pancar ekimi biraz daha az. Geçmiş yıllar daha fazlaydı. Bizdeki sıkıntı, büyük araziler yok, makinalaşma yok. Özellikle Kangal, Urfa ve Maraş’ta büyük arazilerde makinalaşma çok yüksek. Öte yandan Malatya’da alternatif ürün çok. Özellikle bir kayısımız var. Fakat Maraş’ta çiftçiler ya pancar ya mısır veya buğday ekecek. Keza Kangal’da da aynısı. Bizim bölgemizde alternatif ürün çok olduğu için çiftçilerimiz biraz pancara sıcak bakmıyor. Ama Yoncalı Barajı tamamlanırsa çünkü orada 80 bin dekar araziden bahsediliyor, o araziler sulamaya açılırsa Malatya Şeker Fabrikasını ihya edecek bir potansiyelin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Recai Kutan Barajı’nın tamamlandı, barajın pancar ekimine faydası oldu. O dönemlerde Malatya’nın kendisine ait pancarı kalmamıştı. Boztepe Barajı faaliyete geçtikten sonra 100-120-130 bin ton pancar aldığımız yıllar oldu. Fakat o arazilerde zamanla ağaç dikimine geçilince, pancar dikim alanı azaldı”

diye konuştu.

“GELDİĞİMİZ NOKTAYI KORUMAK ZORUNDAYIZ”

“Pancar stratejik bir ürün” diyen Murat, şunları kaydetti:

Devletimiz pancara iyi bir fiyat verirse daha iyi olur. Çiftçinin desteklenmesi lazım. Çünkü pancar Malatya için çok önemli bir ürün. Bundan 3-4 yıl önce pancarın ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye’de şeker sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Çok şükür şu anda geldiğimiz noktada iyi bir yerdeyiz. Ama bu geldiğimiz noktayı korumak zorundayız. Çiftçilerimizi mutlaka desteklemek zorundayız. Pancar hem doğa hem tarla dostu. Pancarın havaya verdiği oksijeni düşünün, hava kirliliğinin olduğu bir ilde bir dekar pancar, 3 dekar çam ormanına eş değerdir. Havaya önemli oranda oksijen veriyor. Bu da işin başka bir boyutu. Pancar gerçekten de önemli bir gıda maddesi. İstatistiklere göre şeker 130 üründe kullanılıyor. Elimizdeki bu gıdaya sahip çıkmamız lazım. Ayrıca geniş bir altyapısı olan, çok büyük bir katma değer yaratan, çok büyük bir istihdam kaynağı olan bir şeker sektörü var. Bu da işin öbür boyutu. Hem ekonomik hem de iktisadi yönü çok önemli. Çünkü Malatya’da o yılın rekoltesine göre değişir ama yılların istatistiklerine baktığımızda 50-10 bin insan dolaylı da olsa Malatya Şeker Fabrikası’ndan bir şekilde ekmek yiyor. Bu da çok önemli bir şey.”

“ÇİFTÇİ KENDİ CEBİNDEN BİR LİRA PARA HARCAMIYOR”

Pancar ekimi yapan çiftçilerin cebinde tek kuruş çıkmadığını belirten Murat,

“Eskiden 3 avans veriliyordu, son yıllarda pancar üreticilerine 4 avans veriliyor. Pancar eken çiftçilere gübre, şeker, teslim ettiği pancarın yüzde 20 oranında küspesini veriyoruz. Pancar ekimi yapan çiftçi kendi cebinden bir lira para harcamıyor. Öte yandan sulama, söküm, gübre, ekim, tohum avansı da veriliyor. Yetkililerimiz pancara iyi bir fiyat versin, hakikaten de pancar önemli bir bitki, stratejik bir ürün. Bu ürüne sahip çıkmak gerekiyor”

dedi.