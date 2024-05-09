Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
10 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Hacıevhat
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Fevzi Paşa
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Hanoğlu
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 10:30
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Yavaşça
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 10:30
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Kılıçlar
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 12:30
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Yurtbekler
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 12:30
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Muzruplu
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 12:30
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Bahçelievler
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Kırkkepenekli
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
10.05.2024 Cuma Saati: 13:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
10.05.2024 Cuma Saati: 15:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.