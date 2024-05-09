Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

10 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Hacıevhat

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Fevzi Paşa

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Hanoğlu

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yavaşça

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kılıçlar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yurtbekler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Muzruplu

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Bahçelievler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Kırkkepenekli

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 15:30