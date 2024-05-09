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Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi mask
Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

10 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Hacıevhat

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Fevzi Paşa

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Hanoğlu

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yavaşça

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kılıçlar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yurtbekler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Muzruplu

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Bahçelievler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 15:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Kırkkepenekli

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 15:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Muratlı Hayrabolu ve Süleymanpaşa etkilenecek! 10 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
 

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09 May 2024 - 09:42 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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