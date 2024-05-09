09 May 2024 - 09:39- Gündem G:

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi mask
Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi
Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

11 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Sabuni

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

12 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kumdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-Gazi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Hacı-Gündoğan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Hacı-Selanik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Hacı-Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Tevfikiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Karaağaç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Gemici

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Hamidiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Selanik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sultan-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sultan-Menderes

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Turpçular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Paşaköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

 
 

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09 May 2024 - 09:39 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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