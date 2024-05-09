Edirneliler Hafta sonu dikkat! 11-12 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

11 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Sabuni

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

12 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kumdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-Gazi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yenimuhacir-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Hacı-Gündoğan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Hacı-Selanik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Hacı-Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Tevfikiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Karaağaç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Gemici

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Hamidiye

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Selanik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sultan-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sultan-Menderes

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Turpçular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Paşaköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.05.2024 Pazar Saati: 11:00