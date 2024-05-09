09 May 2024 - 09:32- Gündem G:

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi mask
Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi
Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

10 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

13.00 ila 14.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kızılkaya, Dikilitaş, Yeniköy, Zormağara, Aktepe, Zurnacı, Çomak, Hacıhalil, , Yukarıkarakuyu, Yazıbademce, Kutluca, Üçgöz, Yelbastı Köyleri ile Özel Trafolu Müşteriler ve Kasaroglu GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

10 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

16.20 ila 17.40 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi ile Genç Osman Mahallesinde Bulunan Özel Trafo bölgelerine,

10.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.
Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

11 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

08.30 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesine,

09.00 ila 15:00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

12 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

09.00 ila 16:00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi
 

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09 May 2024 - 09:32 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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