Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
10 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
13.00 ila 14.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kızılkaya, Dikilitaş, Yeniköy, Zormağara, Aktepe, Zurnacı, Çomak, Hacıhalil, , Yukarıkarakuyu, Yazıbademce, Kutluca, Üçgöz, Yelbastı Köyleri ile Özel Trafolu Müşteriler ve Kasaroglu GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
10 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
16.20 ila 17.40 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi ile Genç Osman Mahallesinde Bulunan Özel Trafo bölgelerine,
10.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.
11 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
08.30 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesine,
09.00 ila 15:00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.
12 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
09.00 ila 16:00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.