09 May 2024 - 09:32- Gündem

Maraş ve Adıyamanlılar dikkat! 10 Mayıs Adıyaman ve Maraş elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…