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Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 10 Mayıs Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi mask
Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi
Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,

Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi / Bünyan ilçesine bağlı Ağırnas, Doğanlar, Gergeme mahallelerine,

Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Hüseyinli, Yenice mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çağşak Mahallesi’ne,

Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı General Emir Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Bünyan / Melikgazi ilçesine bağlı Gergeme, Ağırnas mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Pulpınar Mahallesi’ne,

Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 10.30 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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09 May 2024 - 09:20 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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