Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek! 10 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi / Bünyan ilçesine bağlı Ağırnas, Doğanlar, Gergeme mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Hüseyinli, Yenice mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çağşak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı General Emir Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Bünyan / Melikgazi ilçesine bağlı Gergeme, Ağırnas mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Pulpınar Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.