Vali Yazıcı’dan Engelliler Haftası mesajı

Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yazıcı, “Doğuştan veya daha sonradan çeşitli nedenlerle gerçekleşen engelli olma hali, sadece engelli kişilere özgü bir durum değil, tüm insanların ortak olgusudur. Unutulmaması gerekir ki her insan bir engelli adayıdır. Tüm insanların bunun bilincinde olması, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına bu bilinç ve duyarlılıkla yaklaşması gerekir” şeklinde konuştu.

“TÜM BİREYLERİN MUTLULUĞUYLA SAĞLANABİLİR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Nitekim yüce dinimizde de belirtildiği gibi; “Bir kimsenin mümin kardeşini küçümsemesi günah olarak ona yeter. Din kardeşinin derdine sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet eder, (onun sıkıntısını kaldırır) sana da onun derdini verir” ifadesi her sağlıklı bireyin, her an engelli olabileceği ihtimalini doğrulamaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânların oluşturulması, onların yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, yalnızca engelli vatandaşlarımızı değil, tüm toplumu mutlu edecektir. Çünkü bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir.

Sosyal devlet olmanın yolu; tüm vatandaşlara eşit imkânlar sağlamak, vatandaşlarına özellikle de engelli vatandaşlarına, insan onuruna yakışır nitelikte hizmet sunmaktan geçmektedir. Bu gerçekten hareketle, engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak, ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak amacıyla ilimizde, başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini arttırmanın gayreti içindeyiz.

İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla engellilerimiz için çalışmaya, onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeye ve çözüm yolunda onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası’nın, toplumsal bilincin artmasına vesile olacağına içtenlikle inanıyor, tüm engelli bireylerimize aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN