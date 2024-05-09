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9 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

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Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler hangileri? 9 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorular arama motorunda sık sık aranıyor. busabahmalatya.com sizler için günlük nöbetçi eczane listesi içeriği oluşturarak sizleri bilgilendiriyor.

9 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler mask
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9 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

9 Mayıs 2024 Perşembe günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Bilim Eczanesi

Battalgazi 04223714447

Fırat Mah. İndere Cad. No:40 ( Aile Sağlığı Merkezi Karşısı )

24 SAAT AÇIK!!

Nezih Eczanesi

Battalgazi 04223214493

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Aksu Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 05064433444

Alacakapı Mah. Turgut Özal Caddesi No:24

24 SAAT AÇIK!!

Hacettepe Eczanesi

Yeşilyurt 04222114118

Samanlı Mh. Hasanbey Cd. Gazi Lisesi Karşısı No:289/a Çilesiz

24 SAAT AÇIK!!

Yiğit Eczanesi

Yeşilyurt 04222130221

İstasyon Cad. Tcdd Müdürlüğü Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

 
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09 May 2024 - 08:12 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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