9 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

9 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.
9 Mayıs 2024 Perşembe günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Bilim Eczanesi
Battalgazi 04223714447
Fırat Mah. İndere Cad. No:40 ( Aile Sağlığı Merkezi Karşısı )
24 SAAT AÇIK!!
Nezih Eczanesi
Battalgazi 04223214493
Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
Aksu Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05064433444
Alacakapı Mah. Turgut Özal Caddesi No:24
24 SAAT AÇIK!!
Hacettepe Eczanesi
Yeşilyurt 04222114118
Samanlı Mh. Hasanbey Cd. Gazi Lisesi Karşısı No:289/a Çilesiz
24 SAAT AÇIK!!
Yiğit Eczanesi
Yeşilyurt 04222130221
İstasyon Cad. Tcdd Müdürlüğü Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.