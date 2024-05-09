Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 9 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredeceği ve rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece,

Akçadağ: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece,

Arapgir: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,

Arguvan: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,

Battalgazi: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 25 derece,

Darende: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece,

Doğanşehir: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,

Doğanyol: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 24 derece,

Hekimhan: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,

Kale: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 24 derece,

Kuluncak: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,

Pütürge: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 22 derece,

Yazıhan: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 25 derece,

Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece.