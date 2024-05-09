Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 9 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredeceği ve rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece,
Akçadağ: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece,
Arapgir: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,
Arguvan: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,
Battalgazi: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 25 derece,
Darende: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece,
Doğanşehir: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,
Doğanyol: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 24 derece,
Hekimhan: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,
Kale: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 24 derece,
Kuluncak: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 21 derece,
Pütürge: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 22 derece,
Yazıhan: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 25 derece,
Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu 23 derece.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.