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Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 10 Mayıs Malatya’da elektrik kesintisi listesi haberimizde.

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi mask
Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi
Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal, Karahan, Çayırköy, Yağmurlu, Gölpınar, Bindal, Şahnahan, Yaka, Doğu, Aydınlar, Kendirli, Kuyulu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaldırım, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Güdül, Mehmet paşa mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Pirali, Esikli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Mollauşağı mahallelerine,

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

11 Mayıs 2024 Cumartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Sürgü, Hudut, Erkenek, Karanlıkdere, Karşıyaka, Esentepe, Altıntop, Günedoğru, Güzelköy, Kurucaova, Kelhalil, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

12 Mayıs 2024 Pazar günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Aktaş, Boğazlı mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 11.30 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Güdül, Ilıca, Ozan, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Ağılbaşı, Kerimli, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Doğantepe, Çatalbahçe, Kayadibi, Çınar, Taşolar, Taşevler, Üçpınar mahallelerine,

Malatyalılar yarın dikkat! 10 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eğnir, Suceyn, Sugeçti, Çiğnir, Yeşilyayla mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi. 

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09 May 2024 - 07:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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