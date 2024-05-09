Anneler gününde tercih edilecek o hediyeler

Anneler günü için geri sayım başladı. Anneler günü yaklaştıkça anneler için alınacak hediyeler araştırılırken, mayıs ayının 2’nci haftasında kutlanıyor. İşte anneler için alınacak hediyeler.

Anneler Gününe 4 gün kala hediye fikirleri araştırmaları hız kazandı. Anneleri bu özel günde mutlu etmek için her yaşta birçok kişiye alınacak en güzel hediye fikirleri araştırılmaya başlandı. Bütçenize göre annelere alınacak hediyeler çiçekçilerde, mağazalarda, tekstil ve kıyafet dükkanlarında yerini aldı. “Anneler Gününde ne hediye alınır? Bütçeye uygun hediyeler neler?” sorusunu araştıranlar için çiçekçi ve hediyeci esnaflar BUSABAH Medya’ya konuştu.

“GENELDE CANLI ÇİÇEK ALINIYOR”

Yapay çiçek yerine canlı çiçek aldıklarını söyleyen çiçekçi esnafı Cihan Çiçekli,

“Şu anda çiçeklere talep oluyor. Şu anda insanlar böyle psikolojik anlamda olsun. Çiçekleri sempatisi her zaman vardı ama depremden dolayı evinde çiçek kalmadığı için alıyor. Gündemimizde anneler günü var. Bu anneler gününde inşallah yoğun geçer diye düşünüyoruz. Mevsimsel olarak tabi ki bütün bitkiler satılıyor. Ama genelde orkide çiçeği daha çok satılıyor. Küpeli, sardunya gibi birçok çiçek çeşidi anneler tarafından beğeniliyor. Çünkü yapay çiçek artık rafa kaldırıldı. Genelde canlı çiçek alınıyor. Anneler Gününde tekli gül gidiyor ama genelde saksı tarzı çiçekler de tercih ediliyor. Anneler evde daha rahat bakabilsin ve suyunu verip birazcık da uğraşabilsin”

şeklinde konuştu.

“ORKİDE ÇİÇEĞİNE DİNLEMİŞ SU VERİLİYOR”

Esnaf Çiçekli, çiçekli bitkileri nasıl sulamamız gerektiğini anlatarak,

“Genelde çiçekli bitkilerde alt tabak kısmına su verildiği o kısımdan su çekildiği zaman yani üzerine su değmeyecek şekilde bitkilere bakılır. Yağmur suyu hariç, yağmur suyu zarar vermiyor. Orkide çiçeğine dinlemiş su veriliyor. Çiçek sulamak ev ortamına göre değişiyor. Ama toprağın dibi hafif ıslak olacak şekilde su verilmesi gerekiyor”

dedi.

“BEYAZ ÇİÇEK NORMAL GÜNDE DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Çiçek fiyatlarından bahseden esnaf Cihan Çiçekli,

“Tekli olan orkide çiçekleri 650 TL’den başlıyor. Çift olan orkide çiçekler 750-800 TL arası fiyatı değişiyor. Küpeli çiçekler 120 TL’dir. Askılı çiçekler 250 TL diye değişiyor. Sardunya olan çiçek grubu 150 TL, tane gül 50 TL ve saksıda gül ithal ürün olduğu için 150 TL’den satılıyor. Ortanca çiçeği 500 TL, barış çiçeği ve beyaz çiçek normal günde daha çok tercih ediliyor. Çünkü hasta ziyaretlerinde ve görev atamalarında alınan bir çiçek çeşidi 400-450 TL’den satılıyor”

ifadelerini kullandı.

“EN İYİ İŞ ANNELER GÜNÜNDE YAPILIR”

Çiçekçi esnafı Mehmet Gözel, Anneler Günü için yaptığı çiçek hazırlıklarını şu şekilde anlattı:

“Geçen sene dükkânı devraldım. 3 ay sonra deprem oldu. Daha sonra ölen bitkilerin hepsini dışarı attım. Şimdi Anneler Gününe hazırlanıyoruz. Adana'dan getirdiğimiz yeni çiçekler orkide, kantar, Kalanşo, kuzmanya, menekşe ve barış çiçeği Anneler Günü için var. Hayat pahalılığından dolayı Anneler Gününde düşük fiyatlı çiçekler tercih edilecek. En pahalı çiçek orkide olandır. Satış fiyatlarımız yüksek olacak. Nasıl satacağız bilmiyoruz. Bu sene beklentimiz Kadınlar Gününde olduğu gibi Anneler Günü de en iyi iş yapabileceğimiz gündür.”

“SAAT FİYATLARI 300-350 TL’DEN SATILIYOR”

Anneler Gününde en çok tercih edilen ürünlerden bahseden esnaf Mehmet Yalın,

“Anneler Günde her ürün çok satılıyor ama en çok satılan şal, eşarp, saat, çanta, cüzdan, parfüm ve onların gerisinde takılar geliyor. Saat fiyatları 300-350 TL’den satılıyor. Çantalar 150 TL’den başlıyor 250 TL ve 280 TL olanda var. Bizde pahalı ürün yoktur. Normal günden daha iyi satış yapılacağı kesin ama eski Anneler Günü hareketliliği yok. Nüfusumuz az ve insan ihtiyaçlarında daha öncelik olan şeyler var. Az veya çok annelerine herkes bir şey alacak”

diye konuştu.

“ANNELERİMİZE ÖZEL EK İNDİRİMLER MEVCUT”

Büyük ev aletlerinde ve küçük ev aletlerinde Anneler Gününe özel indirim olduğunu söyleyen mağaza müdürü Serkan Aytul,

“Büyük ev aletlerinde anneler için küçük ev aleti hediyesi var. Örneğin bulaşık makinesi alımında küçük ev aletlerinde 3 bin TL değerinde olan kahve makinesi veya müşterinin işlediği bir üründe kampanyamız mevcut. Aynı zamanda küçük ev aletleri grubunda süpürge, ütü, mikrodalga ürünlerinde annelerimize özel olarak ek indirimlerimiz mevcut”

şeklinde konuştu.

“MİKRODALGA, ÜTÜ, AİRFRYER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİR”

Mağaza Müdürü Aytul, küçük ev aletlerinden fiyatlarını şu şekilde aktardı:

“Şu anda 90-30 ütümüz 3 bin 100 TL, 60-50 blender setimiz 2 bin 650 TL, çiftli, 9 litrelik airfryer 7 bin 500 TL, mikrodalga beyaz, gri, siyah, dijital ve analog olanlar 2 bin 670 TL’den satılıyor. Çipli Türk kahvesi makinası 6 bin 500 TL’dir. Anneler Günü'ne özel olarak indirimlerimiz mevcut. Sadece küçük ev aletleri olarak sınırlandırmayalım. Annelerimiz için televizyon, kurutma makinesi, buzdolabı gibi ürünlerimizde de indirimlerimiz mevcut. Anneler Gününde küçük ev aletlerinden mikrodalga, ütü, airfryer daha çok tercih ediliyor. Annelerimiz sürekli çalıştığı için iş icabından dolayı en çok çift kişilik kahve makinası tercih ediliyor. Bunun fiyatı 6 bin 500 TL’den satılıyor.”

dedi.

“ANNELER GÜNÜNDE İYİ BİR DÖNEM BEKLENİYOR”

Anneler Gününü kutlayan mağaza müdürü Serkan Aytul ise,

" Malatya'ya geçirmiş olduğumuz büyük bir felaketten sonra çok sıkıntılar çektik. Bu dönemde en çok sıkıntıları çeken kişilerimiz, bayanlar ve annelerimiz olduğundan dolayı Malatya'da bir haftadır yoğunlukta. Anneler Gününde iyi bir dönem olmasını bekliyoruz. Özellikle buradan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ayrıyeten annesi hayatta olan çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza hediye almak önemli değil varsa alabilme şansları önemli. Hiçbir şey de alamıyorlarsa annelerinin ellerini öpmeleri, annelerine sarılmaları bile yeterlidir. Ama muhakkak annelerinin gönüllerini almalarını istiyoruz."

“ETEK FİYATLARI 200-400 TL”

Esnaf Hamit Bak, Anneler Gününde hediye olarak kıyafet almayı düşünenler için fiyatlarından bahsederek,

“Anneler Günü haftası da başladı. Anneler elbette ki baş tacıdır. Bu sene hüzünlü bir Anneler Günü olacak. Anneler Günü'nde etek, penye, bluz, yelek, hırka, bir de anne elbisesi gibi ürünler en çok satılıyor. Etek fiyatları 200-400 TL, Penyeler 150-200 TL’den başlayıp 500-600 TL’ye kadar yükselir. Anne elbiselerimiz 400 TL’den başlar 700-800 TL’ye yükselir. Fiyatı kaliteye göre değişiyor. Önce Annelerimize Allah'tan sağlık, sıhhat diliyoruz”

dedi.

“DAHA ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER”

Anneler Gününde tekstil ürünlerine yönelen kişilere fikir olsun diye çeşitler sayan esnaf Mediha Kısacık,

“Anneler Günü'ne özel battaniyeler, havlular, çarşaflar, uygun nevresimler, havlular, şantiye battaniyeler getirdim. Battaniyeler 400 TL’den başlayarak bin 200 TL’ye kadar yükseliyor. Banyo havlularımız 130 TL’den satılıyor. Tek kişilik çarşaf 180 TL’den, çift kişilik çarşaf 220 TL’den satılıyor. Anneler Gününde lastikli çarşaflar, havlular, şantiyeli battaniyeler fiyatları uygun olduğu için daha çok satılan ürünler olacak”

ifadelerini kullandı.

“ANNELERİN SEVGİYE VE SABIRA İHTİYACI VAR”

Esnaf Kısacık, son olarak bu süreçte annelerin sevgiye ve sabıra ihtiyacı olduğunu vurgulayarak,

“Anneniz uyuduğunda şantiye battaniyeyi üzerine örtün. Anneler Günü için satışımız illaki olacak. Çünkü herkes annesine hediye almak ister ama annelerimizin hediyeden çok evlere ihtiyacı var. Konteynerde yaşayan annelerimiz var. Gerçekten annelerin hem sevgiye hem de sabıra ihtiyacı var. İnşallah annelerimiz bir an önce evlerine kavuşurlar. Evlatlar güzel güzel hediyelerini alır. Anneler de mutlu olur”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.