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Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlığında toplanan mecliste orta hasarlı binaların son durumu gündem maddeleri arasında görüşüldü.

Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı mask
Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı
Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlığında toplanan mecliste orta hasarlı binaların son durumu gündem maddeleri arasında görüşüldü.

Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı

Orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı ile ilgili gelişmelerin olduğunu da kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Söğütlü Camii konusu çok tartışıldı. Hatırlarsanız 2 ay önce Söğütlü Camii’nin eski belediyenin yerine Emekliler Parkına yapılması görüşü çıkmıştı. Ben o zaman bir teknik eleman olarak da karşı çıktım. ‘Şehrin dokusunu ve meydanını bu şekilde bozamayız’ dedik. ‘Eğer ben belediye başkanı olursam buna müsaade etmem’ demiştim. Bunu bakanımıza da ifade ettik. Bakanımızla Söğütlü Camii’nin önceki yerinde yapılması kararlaştırıldı ve etrafı da mümkün mertebe açılacak. Bir de orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı vardı. 5 Nisan’da süre doluyordu, bununla ilgili girişimlerde bulunduk ve bu süre 5 Temmuz 2024’e kadar ertelendi”
Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı
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09 May 2024 - 00:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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