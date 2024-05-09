Malatya'da orta hasarlı binalarla ilgili yeni karar Son tarih açıklandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlığında toplanan mecliste orta hasarlı binaların son durumu gündem maddeleri arasında görüşüldü.
Orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı ile ilgili gelişmelerin olduğunu da kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“Söğütlü Camii konusu çok tartışıldı. Hatırlarsanız 2 ay önce Söğütlü Camii’nin eski belediyenin yerine Emekliler Parkına yapılması görüşü çıkmıştı. Ben o zaman bir teknik eleman olarak da karşı çıktım. ‘Şehrin dokusunu ve meydanını bu şekilde bozamayız’ dedik. ‘Eğer ben belediye başkanı olursam buna müsaade etmem’ demiştim. Bunu bakanımıza da ifade ettik. Bakanımızla Söğütlü Camii’nin önceki yerinde yapılması kararlaştırıldı ve etrafı da mümkün mertebe açılacak. Bir de orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı vardı. 5 Nisan’da süre doluyordu, bununla ilgili girişimlerde bulunduk ve bu süre 5 Temmuz 2024’e kadar ertelendi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.