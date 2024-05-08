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Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı

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Hakkari-Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı mask
Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı
Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı
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Hakkari-Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü. Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.

Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalarla kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkari-Çukurca karayolu, Kaya, Ulaşım, Hakkâri, Afad, Gürbüz Çeşmesi mevki, sağlık, itfaiye

08 May 2024 - 23:55 - Gündem

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