Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Adana'da otomobilin çarptığı 69 yaşındaki bisikletli şahıs hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bulvar üzerinde seyir halinde olan bisikletli İbrahim Vuranay'a (69) çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, maalesef Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücünün yakalanması için her türlü önlemi alacaklarını belirtti. Bu tür kazaların önlenmesi ve sorumlularının adalet önüne çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı