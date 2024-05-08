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Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

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Adana'da otomobilin çarptığı 69 yaşındaki bisikletli şahıs hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti mask
Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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Adana'da otomobilin çarptığı 69 yaşındaki bisikletli şahıs hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bulvar üzerinde seyir halinde olan bisikletli İbrahim Vuranay'a (69) çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, maalesef Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücünün yakalanması için her türlü önlemi alacaklarını belirtti. Bu tür kazaların önlenmesi ve sorumlularının adalet önüne çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 May 2024 - 23:50 - Asayiş

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