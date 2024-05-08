ALES sonuçları açıklandı: ALES/2 ve ALES/3 başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarını sistemden öğrenirken şimdi ise ALES/2 ve ALES/3 başvurularının ne zaman olacağı merak ediliyor.

ALES/1 için bekleyiş sona erdi. 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları ilan edildi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde öğrenilen ALES puanları 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, ALES/2 ve ALES/3 başvuruları ne zaman?

ALES/2’YE BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞYACAK?

ALES/2 başvuruları 3 Haziran ve 12 Haziran tarihleri arasında alınacak, 28 Temmuz’da sınav gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları 16 Ağustos’ta ÖSYM sayfasından erişime açılarak öğrenilecek.



ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 17 Kasım’da gerçekleştirilecek.

ALES NEDİR?

ALES, Türkiye'de lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerin ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, lisans eğitimini tamamlamış ve yüksek lisans veya doktora gibi lisansüstü eğitim programlarına başvurmayı hedefleyen bireylerin kabul edilmeleri için gereklidir. Ayrıca, akademik personel alımlarında da bu sınavın sonuçları kullanılır.