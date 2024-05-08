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İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

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Metropol şehir İstanbul'da yeni açılan metro hattı duraklarının birine Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Malatyalı Turgut Özal'ın ismi verilmiş durumda.

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak mask
İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak
İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak
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Metropol şehir İstanbul'da yeni açılan metro hattı duraklarının birine Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Malatyalı Turgut Özal'ın ismi verilmiş durumda.

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

İstanbul’un yoğun insan ve araç trafiğini azaltmak için metro ağları yapılmaya devam ediyor. Her gün milyonlarca insanın kullandığı metro duraklarının isimleri ise dikkatle seçiliyor.

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

İstanbul'da 8 metro hattı bulunur. Bunlar M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6 ve M7 şeklinde. Yeni açılan M3 Kirazlı- Başakşehir metro hattındaki bir durağa ise Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Malatyalı Turgut Özal'ın ismi verilmiş durumda.

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak


M3 Kirazlı - Olimpiyat - Başakşehir Metro Hattı şu şekilde:

1–Kirazlı – M1B Metroya Aktarma

2-Yenimahalle

3-Mahmutbey – M7 Metroya Aktarma

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

4-İSTOÇ

5-İkitelli Sanayi

6-Ziya Gökalp Mah.

7-Olimpiyat Stadyumu

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

8-MASKO

9-Bahariye

6-Turgut Özal

9-Siteler

İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

10-Başak Konutları

11-Başakşehir Metrokent

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08 May 2024 - 23:01 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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