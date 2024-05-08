İstanbul yeni metro hattında Malatyalılara tanıdık bir durak

Metropol şehir İstanbul'da yeni açılan metro hattı duraklarının birine Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Malatyalı Turgut Özal'ın ismi verilmiş durumda.

İstanbul’un yoğun insan ve araç trafiğini azaltmak için metro ağları yapılmaya devam ediyor. Her gün milyonlarca insanın kullandığı metro duraklarının isimleri ise dikkatle seçiliyor.

İstanbul'da 8 metro hattı bulunur. Bunlar M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6 ve M7 şeklinde. Yeni açılan M3 Kirazlı- Başakşehir metro hattındaki bir durağa ise Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Malatyalı Turgut Özal'ın ismi verilmiş durumda.



M3 Kirazlı - Olimpiyat - Başakşehir Metro Hattı şu şekilde:

1–Kirazlı – M1B Metroya Aktarma

2-Yenimahalle

3-Mahmutbey – M7 Metroya Aktarma

4-İSTOÇ

5-İkitelli Sanayi

6-Ziya Gökalp Mah.

7-Olimpiyat Stadyumu

8-MASKO

9-Bahariye

6-Turgut Özal

9-Siteler

10-Başak Konutları

11-Başakşehir Metrokent