Bakan Şimşek duyurdu "Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ülkenin ekonomik sorunlarına karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini ve vatandaşları üretilen dedikodulara itibar etmemeye çağırdı.

Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu şekilde:

“Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.”

Şimşek, açıklamasında enflasyonun tek haneye düşürülmesini programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini vurguladı. Fi̇yat istikrarının sağlanmasının, adalet ve kalıcı istikrar artışı için hayati önem taşıdığını belirten Bakan, bu hedef doğrultusunda vergi reformu gibi önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, gelir ücreti tarifesindeki vergi dilimlerinin düzenlenmesi, kurumlar vergisi oranlarının artırılması ve banka-finans kurumları için daha yüksek vergi oranlarının belirlenmesi gibi adımların alındığını belirten Şimşek, bu düzenlemelerin vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, açıklamasının devamında, programlarının şeffaf, öngörülebilir ve kurallara dayalı politikalara dayandığını ve başarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Vatandaşların refahını artırmak için her alanda aralıksız çalıştıklarını ve bu doğrultuda hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.