Altın yatırımcısının dikkatine: Önümüzdeki hafta düşebilir

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar halen devam ederken uzmanlar ise gram altın konusunda uyardı. Gram altın 2 bin 397 TL'den, ons altın ise 2 bin 312 TL'den işlem görürken önümüzdeki hafta için yapılan tahminler dikkat çekti.

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Bu kapsamda gram altın 2 bin 397 TL'den, ons altın ise 2 bin 312 TL'den işlem görüyor. Vatandaşın en çok talep gösterdiği çeyrek ise 4 bin 1 TL'den işlem görüyor.

EN SON ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik 2.231 liradan,

Cumhuriyet altını 15.930 liradan,

Yarım altın 8.002 liradan,

Reşat altını 15.962 liradan,

Kulplu reşat altını 15.965 liradan,

Gremse altın 39.845 liradan,

Ata altın 16.474 liradan,

Tam altın 15.889 liradan,

Külçe altın 75.330 liradan,

Has altın 2.386 liradan,

Hamit altın 15.963 liradan satışa sunuluyor.

UZMAN İSİMDEN GRAM ALTIN UYARISI

Öte yandan uzman isim İslam Memiş'ten gram altın uyarısı da geldi. CNN Türk'ün haberine göre Memiş, ons altının haftaya yüzde 1 artışla başladı. Bu hafta yaşanması muhtemel toparlanma ile birlikte gram altında da düşüş yaşanabilir. Nitekim gram altın ons altını takip eden bir sirkülasyona sahip. Altın yatırımcısının önümüzdeki haftaya dikkat etmesi gerektiği de ifade ediliyor.