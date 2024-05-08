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Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

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Türkiye’de şehirlerle özdeşleşen en meşhur yiyecekler arasında Malatya’da bakın hangi yiyecek meşhur oldu. Malatya’nın en meşhur yiyeceği olarak biliniyor. Detaylar haberimizde.

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu mask
Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu
Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu
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Türkiye’de şehirlerle özdeşleşen en meşhur yiyecekler arasında Malatya’da bakın hangi yiyecek meşhur oldu. Malatya’nın en meşhur yiyeceği olarak biliniyor. Detaylar haberimizde.

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

Türkiye, kültürel çeşitliliğiyle ünlü olmasının yanı sıra her şehrinin kendine özgü bir de mutfağı var. İşte Türkiye'nin şehirlerle özdeşleşen en meşhur yiyecekleri.

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

Malatya mutfağının geleneksel bir lezzeti olan Analı Kızlı yemeğinin ismi, köftenin yapımında kullanılan iki ana malzemesinden alır. "Anne" anlamına gelen "Analı", köftenin iç harcını oluşturan bulgur pilavını ifade ederken, "Kızlı" ise köftenin dış kısmını oluşturan kıymalı harcı temsil eder. Bu iki farklı malzeme, özenle hazırlanarak bir araya getirilir ve ortaya çıkan köfte, özgün tadıyla damakları şenlendirir.
Malatya mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Analı Kızlı Köfte, hem hazırlanışıyla hem de eşsiz tadıyla damakları şenlendiriyor. İşte bu lezzetin tarifi:

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

İç Harcı:
300 gram orta yağlı kıyma
2-3 adet orta boy kuru soğan
3 yemek kaşığı tereyağı
5-6 dal maydanoz
Tuz, karabiber

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

İç harcı için; öncelikle kuru soğanları ince ince doğrayın. Bir tavada tereyağını eritin ve doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Son olarak maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

Dış Harcı:
500 gram yağsız iki kere çekilmiş kıyma
1 kg ince bulgur (orta bulgur)
Dış harç için; derin bir kapta bulguru ve kıymayı yoğurun. Su ilavesiyle bulgurun iyice şişmesini sağlayın. Daha sonra yoğurduğunuz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucunuzun içinde açın ve içine hazırladığınız iç harçtan koyup köfte şekli verin.

Malatya’nın meşhur yiyeceği Türkiye'nin lezzet haritasında adını duyurdu

Tiriti:
500 gram kemikli et
2-3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Tiriti için; kemikli etleri bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Pişen etleri kemiklerinden ayırın ve ufak ufak doğrayın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, domates salçasını ekleyip kavurun. Ardından doğradığınız etleri ekleyin ve tuzunu ayarlayın.

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08 May 2024 - 21:58 Malatya- Kültür Sanat

Mahreç  Besime Güner

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