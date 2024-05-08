08 May 2024 - 21:53 - Gündem

Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.