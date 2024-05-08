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Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı mask
Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde veya batı illerine uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 araç takibe alındı. Belirtilen araçlar durdurularak narkotik madde arama köpeği Thor eşliğinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde bin 53 gram metamfetamin maddesi, 13,4 kilogram skunk maddesi, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 4 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 2’si hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 6136 S.K.M suçundan adli işlem başlatıldı. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

Muş Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonlarıyla uyuşturucu ticaretine ve kaçakçılığa yönelik mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Muş'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 May 2024 - 21:53 - Gündem

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