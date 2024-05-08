08 May 2024 - 21:51- Gündem G:

Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı mask
Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gemerek ilçesinde gerçekleşti. Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan Ç.D. yönetimindeki 68 ADR 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve direklere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ç.D. ile M.E.D., Y.B.K. ve A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kazada yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas, Gemerek, trafik kazası, yaralı, kaza, Polis, sağlık, Kayseri, itfaiye

08 May 2024 - 21:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL