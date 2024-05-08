Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gemerek ilçesinde gerçekleşti. Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan Ç.D. yönetimindeki 68 ADR 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve direklere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ç.D. ile M.E.D., Y.B.K. ve A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kazada yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.