Malatyaspor’da unutulmaz Kaptan ‘Selahattin Yapa’

1966 yılında kurulan Malatyaspor’da derin izler bırakan isimlerden biri de Kaptan Selahattin oldu. 27 yıl Malatyaspor’da unutulmaz anılar bıraktı. İşte Kaptan Selahattin’inin hikayesi…

Malatyaspor’un ilk kurulduğu günden beri takımda olan kaptan Selahattin, 52 yılını verdiği Malatya’yı unutmayacağını verdiği demeçlerde söylüyor. 1942 yılında Bitlis’te doğan Selahattin Yapa, ömrünün yarısını Malatya’da geçirdi.

‘Malatya benim vatanım’ diyen Selahattin yapa, Malatyaspor’da, Sunderman, Özkan Akbulut gibi teknik direktörlerin yardımcılığını yaptı. Takımın alt yapısında sporcu yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiğim futbolculardan bazıları ise, Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Erkan Kama, Sinan Alkış, Murat Duran, Erkan Salman, Hacı Bayram Ekinci, Nihat Bayındır, Ercan Öztürk, Kürşad Günata, Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Acet gibi isimlerdi.

1972–73 sezonunda profesyonel liglerdeki ilk şampiyonluğunu alan Malatyaspor kadrosunda Teknik Direktörlüğü Uğur Ersoy’un yaptı. Kadroda, Yunus, Haşim Doğan, Hayati, Feyyaz Bursalı, Kirve Selahattin, Es Es Yusuf, Sedat, Tuncay, Kaptan Selahattin, Ersin, Büyük Yusuf gibi isimler vardı. Kaptan Selahattin, Malatyaspor'da 1968 sezonu ve sonrasında takıma kaptanlık yaptı. 1995 yılında sahalara tamamen veda eden Kaptan Selahattin, Malatya’yı ve Malatyalıları unutmayacağını söyledi.