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Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçilerin ekim mesaisi de başladı. Yüksekova bölgesindeki en verimli topraklara sahip olan çiftçiler, traktörlerle ekim çalışmalarına başladı.

Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı mask
Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı
Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçilerin ekim mesaisi de başladı. Yüksekova bölgesindeki en verimli topraklara sahip olan çiftçiler, traktörlerle ekim çalışmalarına başladı.

Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Çiftçilerin yoğun emek harcadığı ekim çalışmalarını yakından takip eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere verdikleri emekler için teşekkür etti.

Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Geçirgen,

“Çiftçilerimiz şimdi 80 dönümlük arazi üzerinde ekim yapıyorlar. Çalışmalar 6 traktörle yapılıyor. Biz de daha bilinçli bir çiftçinin olması için yerinde ziyaret edip istişarede bulunduk. Onlar için neler yapabiliriz onu konuştuk. Biz de süre zarfında ekilmemiş toprak bırakmadan çalışacağız. Yüksekova’nın üretimle anılması için çalışacağız. Ovamızda sadece tarım kalsın. Gelişen büyüyen bir Yüksekova’mız olsun artık”

şeklinde konuştu.

Yüksekova ilçesinde çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 May 2024 - 20:01 - Ekonomi

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