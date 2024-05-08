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Elazığ'da aranan 26 zanlı yakalandı ve tutuklandı

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda, aranan şahıslara yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.

Elazığ'da aranan 26 zanlı yakalandı ve tutuklandı mask
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda, aranan şahıslara yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmak, güveni kötüye kullanmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, dolandırıcılık ve yaralama gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 26 zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da aranan 26 zanlı yakalandı ve tutuklandı

Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede alınan karar doğrultusunda tutuklanan zanlılar, cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü bu başarılı operasyonla, hukukun üstünlüğüne ve kamu düzenine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 May 2024 - 19:59 - Asayiş

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