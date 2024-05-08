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Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı ve tutuklandı

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Adıyaman kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.S. isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, M.S.'nin 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı ve tutuklandı mask
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Adıyaman kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.S. isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, M.S.'nin 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı ve tutuklandı

Gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.S.'nin yakalanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 May 2024 - 19:55 - Asayiş

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