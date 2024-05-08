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Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı mask
Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 May 2024 - 19:52 - Spor

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