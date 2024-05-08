Elazığspor'a ünlü isimlerden destek

Elazığspor, TFF 2. Lig Play-Off maçları öncesi ünlü isimler tarafından desteklenmeye devam ediyor. Son olarak, Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır'ı canlandıran oyuncu ve Adanalı dizisinin sevilen karakteri Yavuz Komiser'i canlandıran Oktay Kaynarca da destek verdi.

Sosyal medya hesabından Elazığspor'un paylaşımını 1.8 milyon takipçisine ulaştıran Oktay Kaynarca,

''Elazığspor'a 2. Lig yolunda başarılar diliyorum”

ifadelerini kullandı.

Elazığspor'un şampiyonluk yolculuğuna ünlü isimlerin desteği, takım ve taraftarları tarafından memnuniyetle karşılanırken, bu desteklerin moral ve motivasyon sağladığı belirtiliyor. Takımın önemli maçları öncesinde gelen bu destek mesajları, Elazığspor camiasında büyük bir heyecan ve umut oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı