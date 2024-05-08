Kahta'da Hedef 5 Turnuvası büyük coşkuyla gerçekleşti

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hedef 5 Turnuvası, Gerger, Samsat ve Sincik ilçelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Akıl ve zeka oyunları kapsamında düzenlenen turnuvada, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrenciler stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini sınadılar. Farklı stratejiler kullanarak rakiplerini yenmeye çalışan öğrenciler, turnuvaya büyük bir heyecan kattı.

Yaklaşık 210 öğrencinin katıldığı turnuvanın sonunda, her kategoride dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram tarafından ödülleri takdim edildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Hedef 5 oyununun hem eğlenceli hem de zihinsel açıdan faydalı bir oyun olduğunu belirtti. Müdür Başlı, turnuvanın öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağladığını vurgulayarak, etkinliğin anlamlı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Müdür Başlı,

"Bu yıl düzenlediğimiz Hedef 5 Turnuvası'nda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerger, Samsat ve Sincik ilçelerinden gelen öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, bizler için çok anlamlı bir deneyim oldu. Hedef 5 oyunu, sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, öğrencilerimizin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine de katkı sağlıyor. Bu turnuva, öğrencilerimizin bu becerilerini sergileyerek birbirleriyle yarışmalarına imkan tanıdı ve onların başarılarını kutlama fırsatı sundu. Bu turnuvada emeği geçen Proje Koordinatörümüz Mehmet Özen, Fatih Kuzu ve tüm öğretmenlerimize, velilerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı