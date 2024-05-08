Kazada yaralanan vatandaş ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Tuncay Balpetek (27), ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Tuncay Balpetek'in kalça kemiği kırıldı ve kafa travması oluştuğu bildirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Balpetek, daha sonra Çüngüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki kontrollerin ardından, durumu daha ciddi olduğu için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi.
Ambulans helikopterle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine getirilen Balpetek, burada ambulansa alınarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Balpetek'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.