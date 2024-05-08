Adana'da ambulansa kürekle saldıran şahıs tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 112 sağlık çalışanlarına kürekle saldırıp ambulansa zarar veren ve bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Olay, 7 Nisan günü Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Aksoy (66), gece evinde kalp krizi geçirince oğlu Yılmaz Aksoy (34), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ancak ambulans gelene kadar babasının hayatını kaybettiğini söyleyen Yılmaz Aksoy, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Ekiplerin ambulansa sığınmasıyla Aksoy, kürekle ambulansın camlarını kırdı. Bu esnada, ambulansta bulunan hamile sağlık çalışanı korkudan düşük riskiyle, bir başka sağlık çalışanı da gözüne cam parçası geldiği için hastaneye kaldırıldı.

Vefat eden Mehmet Aksoy'un cenazesi, gündüz saatlerinde Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran Yılmaz Aksoy, babasının cenazesine katıldıktan sonra polise teslim oldu. İfadesinde pişman olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarından özür dilediğini belirten Aksoy, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı