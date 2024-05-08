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Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde manzarayı seyretmek için çıktığı peribacasında dengesini kaybeden bir Alman turist, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı mask
Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı
Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde manzarayı seyretmek için çıktığı peribacasında dengesini kaybeden bir Alman turist, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı

Kızılçukur Vadisi'nde bulunan peribacasının üzerine çıkan Roelin Post adlı Alman turist, ayağının kayması sonucu düştü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı

UMKE ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Roelin Post, olayın ardından kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı

Nevşehir’deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Alman turistin sol ayağında kırık olduğu belirlendi. Tedavinin devam ettiği öğrenildi.

Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 May 2024 - 19:37 - Gündem

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