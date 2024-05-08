Ürgüp'te Peribacasından düşen alman turist kurtarıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde manzarayı seyretmek için çıktığı peribacasında dengesini kaybeden bir Alman turist, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Kızılçukur Vadisi'nde bulunan peribacasının üzerine çıkan Roelin Post adlı Alman turist, ayağının kayması sonucu düştü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
UMKE ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Roelin Post, olayın ardından kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.
Nevşehir’deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Alman turistin sol ayağında kırık olduğu belirlendi. Tedavinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.